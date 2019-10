Ajax heeft een imposante 3-0 zege geboekt uit tegen Valencia in de Champions League. Daarmee hebben de Amsterdammers een grote stap gezet richting plaatsing voor de knockout-fase.

Valencia werd, anders dan de uitslag doet vermoeden, zeker niet weggespeeld, maar de Amsterdammers gingen veel en veel efficiƫnter om met de kansen die ze kregen. Voor hetzelfde geld had de wedstrijd ook in 3-3 of 4-3 voor Valencia kunnen eindigen. Maar de Spanjaarden wisten zelfs een strafschop niet te benutten. In de 23e minuut haalde Alvarez een tegenstander onderuit, maar Valencia-middenvelder Parejo presteerde het om de bal huizenhoog over te schieten.

Ajax al snel op voorsprong

Ajax leidde toen al met 1-0 door een prachtig schot in de verre kruising van Ziyech. Het feestje voor de Amsterdammers werd nog mooier toen in de 34e minuut Quincy Promes de tweede voor de Amsterdammers liet aantekenen. Valencia bleef het wel proberen en had zeker een doelpunt verdiend, maar de bal wilde er gewoonweg niet in. Donny van de Beek maakte aan alle Spaanse illusies een einde door in de 67e minuut na een mooie aanval de 3-0 vanaf rechts in het doel te schuiven.

Ajax koploper in groep H

De Amsterdammers staan dus nog steeds fier bovenaan in groep H van de Champions League, met zes punten uit twee wedstrijden en een fraai doelsaldo van zes voor en nul tegen. Achtervolgers Valencia en Chelsea hebben allebei drie punten, Lille staat nog op nul.