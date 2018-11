VIDEO: Ajax-supporters op de vuist met AEK-fans in Athene

Vechtende hooligans zorgden maandagavond in het centrum van Athene voor veel overlast. Het zou gaan om supporters van Ajax en AEK Athene, voorafgaand aan het Champions League-duel dinsdagavond in de Griekse stad.

Op Twitter circuleren beelden van groepen gemaskerde mannen, die gewapend met onder meer stokken en ijzeren staven elkaar te lijf gaan. Ze gooien vuurwerkborden en slopen alles wat op hun pad komt.

Achtste finales

Ajax heeft nog niet gereageerd op de gebeurtenissen.Voor de club telt vanaf 18.55 uur maar één ding in de uitwedstrijd tegen AEK Athene. “We willen winnen en ons voor de achtste finales van de Champions League plaatsen”, zei trainer Erik ten Hag dinsdag.

Ajax mag ook op het hoogste Europese niveau overwinteren als Benfica niet bij Bayern München wint. “Maar we willen niet afhankelijk zijn van andere ploegen”, stelde Ten Hag die het een beetje vervelend vindt dat het duel tussen beide concurrenten pas om 21.00 uur van start gaat. “Dat is niet ideaal, maar het is niet anders.”

the clash between ultra groups of pao,ajax,possible cracovia vs aek took place just 400 meters away from Headquarters of Athens Police#vak410 #gate13 #original21 #aekaja #afca pic.twitter.com/7GNF0ixq1w — Κυδοιμός (@saitanasker) November 26, 2018

Beeld: Twitter/@saitanasker