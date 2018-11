Dusan Tadic heeft Ajax naar de achtste finales van de Champions League geschoten. De Serviër had met twee doelpunten een groot aandeel in de uitzege van zijn ploeg op een pover AEK Athene (0-2). Tadic benutte in de 68e minuut een strafschop en trof vier minuten later opnieuw doel.

Ajax weet al na vijf groepsduels dat het na dertien jaar weer mag overwinteren op het hoogste Europese niveau. De Amsterdamse club speelt op 12 december in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA tegen Bayern München nog om de groepswinst. Ajax heeft dit seizoen al meer dan 60 miljoen euro in de Champions League verdiend.

AEK eindigde de wedstrijd met tien man. Marko Livaja kreeg een tweede gele kaart voor de strafschop die hij veroorzaakte.

ANP