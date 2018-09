PSV heeft de koppositie in de eredivisie verstevigd. De Eindhovenaren waren zondag in eigen stadion met 3-0 te sterk voor nummer twee Ajax, dat na zes speelronden een achterstand van vijf punten heeft.

Alle doelpunten vielen voor rust. Een defensief kwetsbaar Ajax, dat centrale verdediger Matthijs de Ligt miste, had geen grip op de snelle aanvallers van PSV. Steven Bergwijn stond aan de basis van de 1-0 en de 3-0, in de 21e en 35e minuut. De buitenspeler stuitte beide keren op doelman André Onana, maar in de rebound scoorde PSV via Gastón Pereiro en Hirving Lozano alsnog. Tussendoor, in de 24e minuut, was Luuk de Jong trefzeker. De spits passeerde Onana van dichtbij.

Ajax af en toe gevaarlijk

Trainer Erik ten Hag wisselde in de rust Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar voor Donny van de Beek en Kasper Dolberg. Ajax werd wel af en toe gevaarlijk en kreeg enkele kansen, maar PSV bleef vrij eenvoudig overeind en spannend werd de wedstrijd niet meer.

ANP