Ajax wint overtuigend in eerste wedstrijd tegen Sturm Graz

Ajax is de tweede voorronde van de Champions League goed begonnen met een overtuigende overwinning op Sturm Graz. In de Johan Cruijff ArenA wonnen de Amsterdammers met 2-0. De doelpunten kwamen op naam van Ziyech en Schöne.

De overwinning was dik verdiend. Ajax speelde goed en kon zich alleen kwalijk nemen dat het volgende week slechts met een voorsprong van twee treffers aan de return begint.

Rebound

Hakim Ziyech schoot Ajax in de vijftiende minuut op voorsprong na een blunder van Jörg Siebenhandl. Deze keeper van Sturm Graz stopte in de 57e minuut een strafschop van Lasse Schöne. Hij kon echter niet voorkomen dat de Deen in de rebound alsnog raak kon schieten.

Daley Blind en Dusan Tadic mochten na rust invallen bij Ajax.

Redactie/ANP