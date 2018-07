Ajax trapt seizoen af, fans halen geld op voor actie ‘Dezemanverdienteenstandbeeld’

Het is zover voor Ajax, de recordkampioen van Nederland speelt woensdagavond om 20.30 in de voorronde van de Champions League het allereerste officiele duel van het seizoen. De druk staat er meteen op voor de Amsterdammers, want er moet over twee wedstrijden worden afgerekend met het Oostenrijkse Sturm Graz.

Het duel van woensdagavond is ook de eerste keer dat Ajax een Europese wedstrijd speelt in de Johan Cruijff Arena. Dat is voor een paar van de grootste Ajax-fans aanleiding om aandacht te vragen voor de actie ‘Dezemanverdienteenstandbeeld’. Ze willen namelijk geld inzamelen voor een mooi standbeeld van de beste Nederlandse voetballer ooit.