Ajax rekent relatief makkelijk af AEK Athene tijdens rentree Champions League

Ajax is de groepsfase van de Champions League begonnen met een overtuigende zege. Het elftal van trainer Erik ten Hag nam na rust afstand van AEK Athene en won met 3-0.

Nicolás Tagliafico (46e minuut), invaller Donny van de Beek (77e minuut) en opnieuw Tagliafico (90e minuut) zorgden voor een kolkende Johan Cruijff ArenA.

Uitvallen Huntelaar

Smetje op de zege was het uitvallen van Klaas-Jan Huntelaar. Het is onzeker of hij zondag in de uitwedstrijd tegen PSV kan voetballen. Hetzelfde geldt voor Matthijs de Ligt die wegens een knieblessure het duel met AEK Athene miste.

