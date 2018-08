Ajax heeft de play-offs bereikt van de voorronden van de Champions League. Het elftal van trainer Erik ten Hag was in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA veel sterker dan Standard Luik: 3-0. De ploegen hielden elkaar vorige week nog op 2-2 in België.

Klaas-Jan Huntelaar opende in de dertigste minuut de score. Daana troffen ook Matthijs de Ligt (34e minuut) en David Neres (46e minuut) nog doel.

Dinamo Kiev is de tegenstander van Ajax in de play-offs. Het eerste duel wordt volgende week woensdag in Amsterdam afgewerkt, de return een week later in Oekraïne. De winnaar van die dubbele ontmoeting mag in de groepsfase van de Champions League uitkomen.