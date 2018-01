Ajax klopt Feyenoord bij debuut Ten Hag

Ajax heeft de topper in de eredivisie tegen Feyenoord gewonnen. De ploeg van de debuterende hoofdtrainer Erik ten Hag sloeg in de ArenA kort na rust twee keer toe: 2-0.

Ajax blijft dankzij de winst in het spoor van koploper PSV, dat later op de dag met twee punten voorsprong begint aan de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Feyenoord staat al twaalf punten achter op Ajax en lijkt titelprolongatie te kunnen vergeten.

Donny van de Beek opende in de vijftigste minuut de score, op aangeven van de debuterende Nicolás Tagliafico. Klaas-Jan Huntelaar kopte drie minuten later zijn tiende doelpunt in een Klassieker binnen. Feyenoord raakte kort daarna spits Nicolai Jørgensen kwijt met diens tweede gele kaart en dus rood. De Deen is daardoor geschorst voor de inhaalwedstrijd woensdag tegen FC Utrecht.