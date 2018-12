Ajax benut tegen ADO vijf van de vele kansen

Met speels gemak heeft Ajax de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag tot een goed einde gebracht. De nummer twee van de eredivisie benutte vijf van de vele kansen en mocht de achtste competitiezege op rij vieren (5-1).

Ook met vijf verdedigers kon ADO Den Haag niet voorkomen dat Ajax heel veel kansen kreeg in de Johan Cruijff ArenA. Trainer Alfons Groenendijk besloot zijn spelers afgelopen week te prikkelen door tot vervelens toe beelden van tegentreffers te laten zien. Het hielp allemaal weinig, want bij rust stonden de bezoekers al voor een bijna onmogelijke opgave (3-1).

Snel en gevarieerd

Ajax liet zien hoe je een tegenstander met vooral verdedigende bedoelingen het beste kan bespelen. De thuisploeg viel snel en gevarieerd aan en leidde na 21 minuten al met 2-0. David Neres, de vervanger van de geblesseerde Hakim Ziyech, opende de score. Nicolás Tagliafico verdubbelde de marge. Hij kopte raak op aangeven van Zakaria Labyad, die Lasse Schöne op het laatste moment moest vervangen. De routinier uit Denemarken voelden zich tijdens de warming-up toch niet fit.

Kasper Dolberg hield een lichte heupblessure over aan de uitwedstrijd van dinsdag tegen AEK Athene in de Champions League. Dat was niet de enige reden dat hij voor het duel met ADO Den Haag moest plaatsmaken voor Klaas-Jan Huntelaar. Trainer Erik ten Hag was de afgelopen duels niet tevreden over de spits die maar op zoek blijft naar zijn vorm van twee jaar geleden onder trainer Peter Bosz. Huntelaar werkte hard maar kwam niet tot scoren en ging na ruim een uur naar de kant voor Dolberg.

Nauwelijks kansen door ADO

Zonder de geblesseerde Abdenasser El Khayati kreeg ADO nauwelijks kansen. Toch kwamen de bezoekers in de 38e minuut op 2-1. Aaron Meijers mocht in de 38e minuut een vrij trap nemen en verraste doelman André Onana (2-1). Nog voor rust tekende Matthijs de Ligt voor 3-1. Na de 4-1 van Donny van de Beek na 48 minuten moest ADO even vrezen voor een grote nederlaag. Uiteindelijk kwam alleen Dolberg nog tot scoren.

Leuk voor Daley Sinkgraven was dat hij in de slotfase nog mocht invallen, na een lange periode van blessureleed. Hij kreeg vorig jaar november tijdens een uitwedstrijd tegen NAC Breda voor het laatst speeltijd.

