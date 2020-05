Winkelstraat in Leiden per direct gesloten door gemeente

De Haarlemmerstraat in Leiden is zaterdagmiddag per direct door de gemeente afgesloten vanwege drukte. Veel mensen zochten de binnenstad op vanwege het mooie weer.

“Er zijn hekken voor de straat geplaatst totdat de situatie beheersbaar is”, vertelt een woordvoerder van de gemeente. De Veiligheidsregio riep eerder al op om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet naar de binnenstad te komen. Ondanks de oproep leidde dat niet tot minder mensen in de winkelstraat.

Hoe lang de straat afgesloten blijft, is onduidelijk. “Dat hangt er van af of er nog veel mensen zullen zijn. Dat kan over een kwartier zijn of langer.”

⛔️ De Haarlemmerstraat is op dit moment afgesloten in verband met drukte. Pas als de situatie weer beheersbaar is, kan de winkelstraat weer opengaan. Een frisse neus halen is prima, maar blijf in de buurt, houd afstand ↔️ en vermijd drukke plekken. Keer om als het te druk is. 🔄 pic.twitter.com/ZS18Ljz4ej — Gemeente Leiden (@GemeenteLeiden) May 9, 2020

Foto: Gemeente Leiden