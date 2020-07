Wielrenner rijdt meisje (15) omver en gaat er 'zwabberend' vandoor

Een meisje van 15 jaar is in Ommen door een wielrenner van haar fiets gereden. Ze viel met fiets en al op de grond en raakte gewond. De wielrenner is vervolgens doorgefietst.

“Er kwam een groep wielrenners aan fietsen en de meesten gingen netjes aan de kant, maar eentje niet”, vertelt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. Een botsing was het gevolg. “Het meisje maakte een klapper. Ze is daarna onder haar fiets terechtgekomen.”

De wielrenner ging er vervolgens ‘zwabberend’ vandoor, volgens de politie. “Hij moet er iets van gemerkt hebben. Als zo’n meisje van haar fiets valt, verwacht je dat er wel even hulp wordt geboden. Of dat je op z’n minst even ‘sorry’ zegt.”

Concrete informatie

Een omstander heeft zich vervolgens alsnog over het geschrokken meisje ontfermd. Volgens de politie raakte het kind niet ernstig gewond. Haar fiets liep schade op.

De aanrijding gebeurde afgelopen dinsdag, tussen vijf uur en half zes ‘s middags. Het meisje fietste op het fietspad langs de Lemelerweg in Ommen. De politie zegt inmiddels al ‘concrete informatie’ te hebben over de wielrenner die het ongeluk veroorzaakte. “We willen de wielrenner nog even de kans geven zichzelf te melden. Anders is de kans groot dat hij binnenkort bezoek van ons krijgt”, aldus de politie.