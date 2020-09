Bij een verkeersongeluk met een vrachtwagen in Amsterdam-West is donderdagochtend een 31-jarige vrouw overleden. De aanrijding met de fietser gebeurde op de kruising van de Jan van Galenstraat met de Willem de Zwijgerlaan.

De vrouw is ondanks een reanimatiepoging aan haar verwondingen overleden, meldt de politie. De bestuurder van de vrachtwagen is, zoals gebruikelijk is bij ernstige verkeersongevallen, aangehouden en overgebracht naar een bureau voor verhoor.

De politie doet ter plaatse onderzoek hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Het verkeer op de Jan van Galenstraat tussen de Admiraal de Ruijterweg en Tweede Hugo de Grootstraat is daardoor gestremd.

Beeld: ANP