De man uit Ederveen die sinds maandag vermist werd, is in goede gezondheid gevonden. Zijn zoon maakte zich grote zorgen maar is zeer blij dat zijn vader weer gevonden is.

De schrik zat er goed in, vertelt de zoon.”Hij vertrok zonder gedag te zeggen tegen zijn vrouw. Hij zei ook niet waar hij heen ging.”

De vermiste man neemt bijna niets mee, ook geen telefoon. “Hij had alleen een portemonnee met wat cashgeld en een pinpas op zak.” De man had geen briefje achtergelaten.

De politie werd ingeschakeld en de familie van de man startte ook een zoektocht op plekken door het hele land. “We zijn hotels en treinstations langsgegaan, maar we hebben geen spoor van hem gevonden”, aldus de zoon.

Woensdag kreeg de familie gelukkig het bericht dat hij was gelokaliseerd en het goed maakt.