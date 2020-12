Vermist 16-jarig meisje uit Arnhem is weer terecht

Het 16-jarige meisje uit Arnhem dat sinds donderdag werd vermist, is weer terecht. De politie verspreidde eerder op vrijdag een foto van haar op sociale media.

Het meisje vertrok donderdag aan het begin van de middag van huis en was sindsdien spoorloos. Uit onderzoek bleek dat zij een NS-dagkaart had gekocht. Ze kon daardoor overal in Nederland zijn. Het meisje droeg toen ze wegging een zwarte jas tot net over haar heupen.

Volgens de politie is het meisje in goede gezondheid teruggevonden en is ze herenigd met haar familie.