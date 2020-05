Man opgepakt voor schietpartij Rijen, tweede verdachte nog spoorloos

Er is zondag een man opgepakt voor de schietpartij in het Brabantse Rijen waarbij zaterdagavond een man zwaargewond raakte. De politie is op zoek naar een tweede verdachte en weet wie hij is.

De melding van de schietpartij kwam rond 20.40 uur binnen. Er zou een gewonde man op straat liggen in de Karel Doormanstraat. Het slachtoffer zei tegen de politie dat de daders bekenden van hem waren. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij er nu aan toe is.

Een van de dader was op blote voeten weggevlucht en had zijn schoenen achtergelaten op straat. Ook zou er een auto zijn weggereden. De politie begon meteen een zoekactie, waarbij ook een helikopter en speurhonden ingezet werden. De actie werd zonder resultaat stopgezet toen het donker werd.

Gepakt bij autocontrole

Later in de nacht kon toch een verdachte worden aangehouden toen agenten in Rijen een auto controleerden die in de Karel Doormanstraat was gezien. De twee inzittenden werden meegenomen naar het politiebureau. Daar werd een van hen later aangehouden. De 32-jarige man uit het naburige Oosterhout wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij.

De politie zoekt nog naar een tweede verdachte, waarvan de identiteit bekend is. De andere verdachte wordt dan ook opgeroepen om zich te melden bij de politie.

Beeld: SQ Vision