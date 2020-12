Vader die vastzat in Amerika is terug in Nederland: 'Ik ben letterlijk de woestijn ingelopen en de rivier overgezwommen'

De 58-jarige Frank Vingerhoed zaterdagmiddag bij aankomst op Schiphol. De vader van drie dochters stak onlangs zwemmend illegaal de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten over om bij een voogdijzitting van zijn dochters te kunnen zijn. Maar aangekomen in Amerika wordt hij vrijwel meteen opgepakt en vervolgens zit hij wekenlang vast.

De vader werd enkele dagen geleden vrijgelaten. “Het voelt heel dubbel. Ik wil zo graag naar mijn meiden toe, maar ben ik ook blij dat ik thuis ben”, zegt Frank bij aankomst emotioneel tegenover Hart van Nederland.

Half jaar geen contact

Hij woont tot 2019 illegaal met zijn kinderen en toenmalige vrouw in de Verenigde Staten. Nadat zijn ex hem verlaat voor een Amerikaan ontvoert hij de kinderen (6, 10 en 11 jaar) en neemt ze mee naar zijn woonplaats Emmen. Daar worden ze na een half jaar weggehaald door de politie.

“Ik baal dat het niet gelukt is. Het gaat niet om mij, maar die meiden zitten al bijna een half jaar in dat verschrikkelijke Las Vegas vast.” Frank heeft inmiddels al een half jaar geen contact met zijn kinderen.

Franks zus Caroline weet nog goed dat de politie in Emmen voor de deur stond. “Ik was erbij toen die meiden werden opgepikt en ik heb het beeld nog steeds op mijn netvlies staan. We weten nu helemaal niks van ze.” Ze is opgelucht dat haar broer terug in Nederland is en ontvangt hem vandaag op Schiphol. “Maar uiteindelijk is er niks bereikt en dat is ontzettend frustrerend.”

‘Ineens bij een vreemde kerel’

Frank is ervan overtuigd dat zijn dochters graag bij hem willen zijn. Dat is de reden dat hij zijn dochters na de scheiding meeneemt naar Nederland. “Ik heb altijd de luiers gedaan en was de papa die altijd thuis was. En toen moesten ze ineens bij een vreemde kerel zitten en een moeder die ze niet echt leuk vonden.”

Zus Caroline regelt destijds een huis voor Frank en zijn drie dochters in het Drentse Emmen. Maar de instanties gaan achter Frank aan en zijn dochters moeten terug naar Amerika.

Arrestatieteam

De dag voordat ze teruggaan, rijdt Frank met ze naar hun oma in Duitsland om afscheid te nemen. “Toen stond er ineens een arrestatieteam van 23 man sterk, met wapens, auto’s bussen. Het was net alsof je in een film zat, maar wel een heel slechte.”

Frank krijgt een minuut om afscheid te nemen. Het lukt hem daarna nauwelijks contact te krijgen met zijn dochters. “De meiden hebben nog een keer de laptop van hun moeders gepakt en een berichtje gestuurd. Maar elke keer als ze contact proberen te leggen wordt dat op allerlei manieren gesaboteerd.” Hoe het met zijn dochters gaat, weet Frank dan ook niet.

Via Mexico naar Amerika

Als er voogdijzittingen aan zitten te komen, wil Frank die dolgraag bijwonen. Maar door reisbeperkingen vanwege corona komt hij Amerika niet in. Hij pakt het anders aan en probeert via Mexico de Verenigde Staten binnen te komen.

“Ik ben letterlijk de woestijn ingelopen en een rivier over gezwommen. Ik had alleen een rugzakje bij me.” Frank komt aan in de VS en probeert liftend verder te komen, maar niemand wil hem meenemen. En dan komt er een busje aanrijden van de grenscontrole. Frank wordt opgepakt.

“Ik heb drie dagen in isolatie gezeten en honderden Mexicanen zien komen.” Frank ondertekent uiteindelijk een verklaring waarna hij wordt overgeplaatst naar een uitzettingsgevangenis. Daar zit hij vijf weken vast.

Ruzie

“Na vier weken had ik er genoeg van en kreeg ik ruzie met een bewaker, want ik heb mijn hart op de tong.” Gevolg is dat Frank in de isolatiecel beland, een week lang. Eén keer per dag mag hij een minuut naar buiten. In de gevangenis is weinig te doen, de gevangenen gebruiken de doppen van colaflessen als damschijven, om zo iets van afleiding te hebben.

Frank bouwt wel een band op met andere gevangenen. “Ik was verreweg de oudste en de enige Europeaan. Dus ik had wel een soort aanzien en was niet bang. Maar ze vechten er al om een zakje ketchup.” Terwijl hij in de gevangenis zit, zijn er twee zittingen in de voogdijzaken van zijn dochters. Maar die mist Frank.

Niet opgeven

Zaterdag komt hij uiteindelijk terug in Nederland. Met zijn gevangeniskleren nog aan landt hij op Schiphol. Maar opgeven is geen optie. “Op het moment dat mijn meiden vrij contact met kunnen hebben en me kunnen bellen en berichtjes kunnen sturen, dan is het prima. Als ze maar blij zijn, daar gaat het om. Maar ze waren in Las Vegas niet blij. Het is de meest fake city die je kunt verzinnen. Mijn dochters hadden zoveel plezier in Nederland.”

Frank gaat dit weekend gebruiken om bij te komen en dan kijken wat de opties zijn. De vader is blij dat er aandacht voor zijn verhaal is. Hij hoopt dat zijn dochters weten dat hun vader voor ze vecht. Dat is ook de boodschap die hij ze wil meegeven. “Ik hou van jullie, I love you. En papa doet zijn best, wat de omgeving ook zegt in Las Vegas. Papa heeft jullie nooit in de steek gelaten.”

