Vier stadsbussen gaan in vlammen op in Haarlem

Minstens vier stadsbussen zijn vrijdagnacht door brand verwoest in Haarlem. De bussen stonden op het terrein van vervoersbedrijf Connexxion aan de Laan van Decima.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de 27 andere bussen op het terrein. Het vuur brak rond half drie uit. Twee uur later was het vuur onder controle.

NL Alert

Vanwege de flinke rookontwikkeling kregen mensen in de omgeving een NL Alert, met het advies ramen en deuren dicht te houden. Per ongeluk werd dat bericht ook naar mensen in Leiden verstuurd. “Dat was niet de bedoeling”, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Geen gevolgen voor reizigers

Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak kan de brandweer nog niets vertellen. Wie vandaag met de bus moet, hoeft zich geen zorgen te maken. Connexxion verwacht niet dat de brand gevolgen heeft voor de dienstregeling.

Beeld: HFV Photo Services