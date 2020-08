Scooterrijder (21) bewusteloos in berm Oud Gastel gevonden

In het Brabantse Oud Gastel is zaterdagochtend vroeg een scooterrijder bewusteloos gevonden in een berm. De 21-jarige man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Een voorbijganger trof de man even voor 5.30 uur aan op de Gastelsedijk Zuid, hij lag bewusteloos naast zijn scooter. De passant sloeg alarm, waarna de hulpdiensten onder andere met een traumahelikopter uitrukten. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend.

Het is nog onduidelijk hoe de scooterrijder in de berm is terechtgekomen en gewond raakte. De politie zegt voorlopig uit te gaan van een eenzijdig ongeval, maar sluit vanwege de ernst van het ongeluk andere opties niet uit.

De weg is tijdelijk afgezet voor sporenonderzoek. Verder worden mogelijke getuigen opgeroepen om contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000. Appen met de politie is ook mogelijk, via 06-12207006.

ANP / Foto ter illustratie