Anis Boumanjal, de advocaat van de 28-jarige Duitser die wordt verdacht van de dodelijke aanrijding met het 14-jarige meisje Tamar uit Marken, vindt dat politie en justitie open moeten staan voor verschillende scenario’s. Dat zegt hij tegen Hart van Nederland na berichtgeving door RTL Nieuws.

Volgens de advocaat was de verdachte naar een camping in Nederland geweest en reed hij daarna naar Marken. Onderweg zou hij gevoeld hebben dat hij ergens overheen reed. “Kort daarna is mijn cliënt met zijn medepassagier ergens uitgestapt om te kijken of er schade was. Die bleek er niet te zijn”, aldus Boumanjal.

Verdachte op vrije voeten

Omdat er geen schade aan de auto is, zijn er volgens de advocaat verschillende scenario’s mogelijk. Zo kan het volgens hem mogelijk geweest zijn dat het meisje al eerder was aangereden en de verdachte haar daarna mogelijk met de auto heeft geraakt.

De verdachte is opgepakt en verhoord, maar de Duitser mag het onderzoek nu in vrijheid afwachten. Dat mag hij omdat het verlaten van de plaats van een ongeluk geen strafbaar feit is waarvoor iemand in voorlopige hechtenis gehouden mag worden.

Tamar gevonden in berm

Tamar verliet in de nacht van 24 op 25 juli rond 1.00 uur haar ouderlijk huis op Marken. Nadat er melding was gedaan van haar vermissing trof de politie het meisje rond 4.00 uur dood aan in de berm langs de Zeedijk in het naburige Zuiderwoude. Op de weg trof de politie remsporen aan.

Moeder Trijntje deed een paar dagen later een emotionele oproep op televisie. “Ze was heel zachtaardig en lief en is nu in de berm achtergelaten als een beest. Dit gun je haar niet”, zei de geëmotioneerde moeder. “Degene die in de auto zat leeft nu misschien met wrok en degene die heeft geen leven meer. Ik kan het Tamar niet meer vragen. Kom over de brug.”

De politie riep de hulp in van het publiek door foto’s te verspreiden van een grijze Mazda. Daarop kwamen ruim 1200 tips binnen. Uiteindelijk werd de auto gevonden en kon deze in beslag worden genomen. Het Nederlands Forensisch Instituut concludeerde daarna dat de wagen “zeer waarschijnlijk” betrokken was de aanrijding van Tamar.

