Opnieuw tbs'er ontsnapt uit Nijmeegse Pompekliniek, politie start klopjacht

De politie is op zoek naar een tbs’er van de Pompekliniek in Nijmegen. De man zat aan het einde van resocialisatie en verbleef al enige tijd buiten de kliniek. Toch voldeed hij dinsdagavond niet aan zijn meldplicht.

Niet gemeld

De man verbleef in een appartement en mocht deze verlaten op voorwaarde dat hij zich dinsdagavond bij zijn woning zou melden. Dat is niet gebeurd en sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor.

Volgens De Telegraaf gaat het om de 60-jarige Jan S. In 2006 werd hij al veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor drie ernstige mishandelingen. Ook brak hij de regels van zijn tbs-behandeling door zwaar te drinken tijdens zijn verlof. Een woordvoerder van de kliniek wil niets zeggen over de identiteit van de man. Wel is het gevarenrisico volgens de kliniek laag.

Eerdere incidenten

Het is niet de eerste keer dat zich bij de Pompekliniek een incident voordoet. Op 3 september vorig jaar, ontsnapte er al een tbs-patiënt door uit het raam te klimmen. Kort daarna verdwenen de twee kindermisbruikers Harry van E. en Ronald van Z. tijdens een begeleid verlof.

Naast ontsnapte cliënten, waren er vorig jaar ook drie zelfdodingen, een mishandeling van een medewerker en een patiënt die zijn cel in brand stak.