Heftig ongeluk na botsing bij politieachtervolging in Maarssen

Tijdens een politieachtervolging op de Straatweg in Maarssen is een heftig ongeluk gebeurd, waarbij meerdere mensen gewond raakten. Het ongeluk gebeurde rond 01:15 uur, toen de politie achter een Mercedes AMG aan zat.

Onderweg botste de personenauto op een tegenligger. Beide auto’s raakten zwaar beschadigd.

Om de inzittenden te bevrijden moest de brandweer eraan te pas komen om hen eruit te knippen. Ook moesten bestuurders mee met een ambulance. De twee inzittenden van de Mercedes en de bestuurder van de tegemoetkomende auto zijn aangehouden.

Waarom de Mercedes werd achtervolgd is nog onduidelijk.

Op de #Straatweg in #Maarssen is de brandweer aanwezig bij een ongeval tussen 2 personenvoertuigen. In beide auto’s zaten personen bekneld. De brandweer heeft deze personen uit de auto’s bevrijd en overgedragen aan de ambulance. Einde berichtgeving omtrent dit incident. ^SH

— Veiligheidsregio Utrecht (@vrutrecht) June 25, 2020