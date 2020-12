Mila (16) uit Arnhem sinds donderdag vermist, politie verspreidt foto

De politie heeft een foto verspreid van de vermiste 16-jarige Mila uit Arnhem. Het meisje vertrok donderdag aan het begin van de middag van huis en is sindsdien spoorloos. Uit onderzoek is gebleken dat zij een NS-dagkaart heeft gekocht.

‘Kan overal zijn’

“Ze kan dus overal in Nederland zijn,” schrijft de politie in een opsporingsbericht dat over sociale media is verspreid. Mila droeg toen ze wegging een zwarte jas tot net over haar heupen. De jas heeft een bruine bondkraag.

Verder had het meisje een blauwe skinny jeans en witte schoenen aan. Ze had een zwarte stoffen tas bij zich met in het wit de opdruk ‘BALR’. Heeft u tips over deze vermissing? Bel naar 0900-8844.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Politie Arnhem-Zuid (@politiearnhemzuid)

Beeld: Politie Arnhem-Zuid