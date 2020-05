Medewerker jeugdgevangenis Den Hey-Acker bevrijd door arrestatieteam

In jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda is een medewerker van een van de afdelingen gehaald door een arrestatieteam. Dienst Justitiële Inrichtingen spreekt van een acute situatie. Drie jongeren zijn aangehouden.

De instelling kon geen contact meer krijgen met een van hun medewerkers en schakelde daarom de politie in.

Arrestatieteam

De politie stuurde een arrestatieteam dat samen met het Intern Bijstands Team (IBT) de dreigende situatie heeft beëindigd. Hoe het met de medewerker gaat is onbekend. Het incident wordt momenteel onderzocht door de politie.

In Justitiële Jeugdinrichting Hey-Acker verblijven jongeren die verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit en jongeren die een straf moeten uitzitten.

Beeld: SQ Vision