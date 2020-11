Een automobilist moet zaterdagmorgen raar hebben opgekeken, nadat hij een ontbijtje had gehaald bij een benzinepomp in het Gelderse Velp. Toen hij terugkwam was zijn auto weg.

De man parkeerde rond tien voor vier zijn wagen bij het tankstation. Terwijl hij wat te eten haalde, liet hij de motor draaien. En dat had ‘ie beter niet kunnen doen. Een man (49) uit Rheden bedacht zich niet: hij stapte in de auto en reed ermee weg.

Snel opgepakt

Gelukkig voor de eigenaar van de auto, konden agenten de verdachte even later oppakken op de A12.