Magneetvisser neemt handgranaat mee naar huis: politie ontruimt meerdere woningen in Boxtel

In Boxtel zijn zondagavond meerdere huizen ontruimd, omdat in een van de woningen een handgranaat ligt. Het explosief werd eerder deze week door een magneetvisser opgevist.

“Het is een redelijk gevaarlijke situatie. We nemen het zekere voor het onzekere”, zegt de politie tegen Hart van Nederland.

Het gaat vermoedelijk om een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. Hoeveel huizen zijn ontruimd, kan de politie niet zeggen.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is opgeroepen om het explosief onschadelijk te maken.

We hebben enkele woningen ontruimd aan de Van Coothstraat in #Boxtel. In een van de huizen woont een magneetvisser die verklaarde eerder deze week iets opgevist te hebben. Dat is vermoedelijk een handgranaat uit WOII. We wachten op de EOD die de granaat onschadelijk kan maken.

— Politie Oost-Brabant (@politieob) July 5, 2020