Jonge kinderen 'onder de twaalf' vernielden graven op Urk

Jonge kinderen zijn verantwoordelijk voor de vernielingen van graven op begraafplaats Holkenkamp op Urk. De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat de kinderen op een bewakingscamera van de begraafplaats te zien zijn. “Vermoedelijk zijn ze onder de twaalf jaar”, zegt een woordvoerder.

“We hopen dat dit de onrust wat wegneemt, ook al is het verschrikkelijk wat er is gebeurd.” Volgens de woordvoerder leven de vernielingen behoorlijk in het dorp.

Wie weet er meer van? Jonge kinderen zijn betrokken bij de vernieling begraafplaats Holkenkamp Urk. PB mag uiteraard ook! pic.twitter.com/Mgd0P0zlkA — Diana_wijkagent jeugd Urk (@Diana_Urkjeugd) May 14, 2020

‘Flinke bende’

De kinderen sloegen woensdag aan het einde van de middag toe. Acht graven zijn vernield. Volgens de politie zijn ze vermoedelijk met een vaas kapotgeslagen en is er met bloempotten gegooid. Een woordvoerder sprak gisteren van een ‘flinke bende’.