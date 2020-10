Jongen (14) komt om bij botsing met auto in Wenum-Wiesel

Een 14-jarige jongen is donderdag aan het einde van de middag om het leven gekomen bij een ongeluk in het Gelderse dorp Wenum-Wiesel.

Het slachtoffer uit de gemeente Apeldoorn was aan het fietsen, toen hij in botsing kwam met een auto. Het ongeluk gebeurde op de Zwolseweg. Er is nog een traumahelikopter opgeroepen, maar de jongen was niet meer te redden.

Getuigenoproep

De politie heeft op sociale media een getuigenoproep geplaatst en hoopt zo in contact te komen met mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren.

Update: Het slachtoffer is 14 jaar oud, geen 12 jaar. https://t.co/YxfgBvnuC1 — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) October 1, 2020

Foto: SPS Media