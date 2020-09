Bizarre beelden: auto rijdt hard in op jongeren na besloten feestje

Bizarre beelden uit Rijsbergen. Daar reed een auto zondagochtend vroeg vol in op een groep jongeren. De eigenaresse van het café, de slachtoffers en mensen uit de buurt zijn diep geschokt. De bestuurder van de auto reed door en is nog steeds spoorloos.

Een groep van ongeveer vijftig vrienden houdt zaterdagavond een besloten feestje in de lokale pub. Rond 02.30 uur komen er twee mannen aan de bar zitten. “Zij hoorden niet bij het feest, maar ik liet ze rustig een drankje drinken aan de bar”, vertelt eigenaresse Nicole van Rijen aan Hart van Nederland. Rond een uurtje 05.30 uur loopt het feestje ten einde en vertrekken ook de twee mannen. Kort daarna rijden ze met hun auto in op de groep jongens en meiden die voor de deur van de pub staat.

Op bewakingsbeelden is goed te zien hoe hard de auto op de groep jongeren inrijdt. Mensen springen aan de kant en worden hard geraakt door de auto. Wonder boven wonder kunnen op één iemand na alle gewonden ter plekke behandeld worden.

Leek wel een film

Voor eigenaresse Nicole is het nog niet te bevatten. “Het was één grote puinhoop, het leek wel een film, echt verschrikkelijk. Ik ben blij dat er geen doden gevallen zijn.” Het feestje verloopt volgens Nicole rustig en gezellig, ze snapt dan ook niet hoe het zover kan komen. “Die mannen lopen weg, pakken hun auto, rijden op die groep in en sleuren hen zo vijf meter mee”, vertelt ze.

“Gelukkig gaat het lichamelijk goed met de slachtoffers, maar iedereen is enorm geschrokken.”

Ruzie om armpje drukken

Randy Watzeels woont aan de overkant van de pub en schrikt wakker van het lawaai. “We dachten dat er een straatrace plaatsvond, zo hard was het geluid van de piepende banden”, vertelt hij de dag na het bizarre ongeluk. “Zoiets kan niet, dat doe je niet. Ook al ga je met ruzie weg. Het is echt heftig, asociaal ook, niet normaal.” Randy’s vriendin Renske van Aert vertelt over de geruchten die de ronde doen. “Ik hoorde dat er ruzie was, omdat ze niet konden winnen met armpje drukken, maar geen idee of dat waar is.” Eigenaresse Nicole weet niets van een ruzie, vertelt ze.

Barman Jasper van Megroot is geschokt. “Ik was aan het werk, maar was om 04.30 uur al weg”, vertelt hij. “De avond was gezellig, zoals normaal. Dit is bizar. Ik ken de slachtoffers, ze komen hier allemaal uit de buurt.”