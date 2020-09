Inbrekers in Gorinchem meppen agent in gezicht en zijn nog spoorloos

De politie in Gorinchem is op zoek naar twee inbrekers die een agent hebben mishandeld. Dat gebeurde afgelopen donderdagmiddag. De politieman wilde de verdachten aanhouden op verdenking van inbraak, maar ze wisten te ontsnappen.

De agent liep in zijn vrije tijd op de Lunette door de wijk die hij goed kent. Toen hij twee mannen zag die zich verdacht gedroegen besloot hij hen een even in de gaten te houden. Op de Lingsesdijk zag hij een van de mannen uit een tuin komen.

Klap in het gezicht

Vervolgens maakte de man zich bekend als politieagent en kreeg meteen een flinke dreun in zijn gezicht. Na een korte worsteling wist de verdachte weg te komen.

Direct belde de agent met de meldkamer, waarna meerdere politiemensen de wijk uitkamden. Onder andere een hondengeleider kwam ter plaatse. Maar ondanks de grote politie-inzet konden de verdachten niet meer worden gevonden.

Een van de verdachten zou mogelijk een jonge fietser hebben gedwongen te stoppen en is vervolgens achterop zijn fiets gesprongen. De politie wil graag in contact komen met deze fietser of andere getuigen die iets hebben gezien.

Signalement

De politie onderzoekt de zaak en wil graag in contact komen met een belangrijke getuige op een fiets. De man die achterop bij de fietser sprong is ongeveer 25-30 jaar, met donker kroezig haar, een kort baardje en zwarte North Face kleding, een zwart petje en een heuptasje. De andere verdachte is mager, had opgeschoren donker haar en geen baardgroei. Beide mannen waren ongeveer 1.80 meter lang.