Een vreemde die even iets lekkers komt brengen. Het klinkt sympathiek en dat dacht de 91-jarige Wil uit Amersfoort ook. Maar niet veel later blijkt het om een ordinaire babbeltruc te gaan. En nu is Wil haar dierbare sieraden en geld kwijt.

Afgelopen donderdag belt er een vrouw aan bij de hoogbejaarde dame, die nog zelfstandig woont. “Ze vertelde dat ze wat lekkers had meegenomen voor me, dat nog over was van de ramadan”, zegt Wil tegen Hart van Nederland. “Maar het was me veel te veel.”

Niets doet haar vermoeden dat de vrouw kwaad in de zin heeft. De ‘aardige’ mevrouw raadt Wil aan om in de keuken een paar stukjes af te snijden. En dus loopt ze nietsvermoedend naar de keuken.

Twee anderen naar binnen

Terwijl de vrouw meeloopt met Wil, komen er nog twee mensen binnen. De voordeur blijkt namelijk nog op een kier te staan. Zonder dat de hoogbejaarde vrouw het doorheeft, gaan de twee het hele huis door.

Later zal blijken dat het goed mis is. Geld en sieraden zijn spoorloos verdwenen. “Die sieraden vind ik het ergst. Daar zit veel emotionele waarde aan van mijn man, die 18 jaar geleden is overleden.” Veel hoop dat de spullen terugkomen, heeft de Amersfoortse niet. “De politie zegt dat ik het waarschijnlijk niet meer terug krijgt.”

Raar onderbuikgevoel

Toch is er nog een klein beetje hoop. Twee overburen die het zaakje niet vertrouwen, besluiten foto’s en filmpjes te maken. “Ik kreeg een raar onderbuikgevoel, toen ik die vrouw aan de deur zag staan,” vertelt overbuurvrouw Nita.

Ze besluit haar mobiel erbij te pakken en opnames te maken. Eerst is ze nog bang dat die onderbuikgevoelens onterecht zijn. “Ik heb eerder weleens de politie gebeld, terwijl er achteraf niets aan de hand bleek te zijn. Dus dan word je toch iets voorzichtiger.”

Foto’s en video’s als bewijs

Als ze de vrouw bij de deur naar binnen ziet gaan, weet ze nog steeds niet zeker of er iets mis is. “Ze veegde haar voeten nog. Ik dacht: misschien is het toch familie.”

Maar als de deur op een kier blijft staan en vervolgens nog een man en vrouw naar binnen sluipen, weet de overbuurvrouw dat het foute boel is. Ze blijft de boel in de gaten houden en maakt ondertussen foto’s en filmpjes. Zo staat nog op beeld hoe de dieven er in een auto vandoor gaan.

Daders zijn spoorloos

Meteen erna gaat Nita kijken bij het hoogbejaarde slachtoffer. Samen met de buurman, met wie ze ondertussen aan het appen is. Even heeft buurvrouw Nita de angst dat Wil iets is aangedaan. “Je weet nooit wat je aantreft.” Maar dat blijkt niet het geval, de daders hebben Wil niet aangeraakt. Vervolgens schakelen ze de politie in. Maar die kan weinig meer doen. De daders zijn er al vandoor.

De politie liet aan Hart van Nederland weten dat er nog geen ontwikkelingen in de zaak zijn. “Het onderzoek is nog in volle gang”, aldus de politie.

Beeld ter illustratie