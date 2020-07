Drie gewonden bij ongeluk tussen auto's en een fietser in Nijkerk

Drie mensen zijn gewond geraakt bij een ongeluk op de Berencamperweg in het Gelderse Nijkerk. Bij het ongeluk waren twee auto’s en een fietser betrokken.

De politie meldde eerder dat er iemand was overleden, maar dat bleek later niet het geval. “Onze excuses voor de miscommunicatie”, schrijft de politie op Twitter.

Vanwege het ongeluk werden twee traumahelikopters opgeroepen, laat de politie aan Hart van Nederland weten. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend en wordt onderzocht.

Bij een ongeval aan de Berencampseweg in #Nijkerk zijn drie gewonden gevallen. Bij het ongeval waren twee auto’s en een fietser betrokken. In een eerdere tweet spraken we van een dode, maar dat blijkt niet zo te zijn. Onze excuses voor de miscommunicatie. De tweet is verwijderd.

— Politie Gelderland (@POL_Gelderland) July 5, 2020