Waar is de vermiste Edward? 'Hij vertrok zonder gedag te zeggen'

Waar kan vader en echtgenoot Edward zijn? Die vraag houdt de 29-jarige Roy Mulder sinds maandag onafgebroken bezig, net als de rest van zijn familie.

Het is kwart over twee ‘s middags als de 64-jarige Edward in zijn auto stapt en wegrijdt bij zijn huis in Ederveen. “Hij vertrok zonder gedag te zeggen tegen zijn vrouw. Hij zei ook niet waar hij heen ging”, zegt zijn bezorgde zoon Roy.

De vermiste man neemt bijna niets mee, ook geen telefoon. “Hij had alleen een portemonnee met wat cashgeld en een pinpas op zak.”

‘Niet verward en heel gelukkig’

De familie besluit al vrij snel de politie in te schakelen. Roy kan het gedrag van zijn vader niet verklaren. “Naar onze mening is hij totaal niet verward en hartstikke gezond.” Vader Edward zit goed in z’n vel en is heel gelukkig, volgens Roy. Een ‘doodnormale Nederlander’.

Waar zijn vader zou kunnen zijn, weet hij niet. “Ik heb totaal geen idee waar hij naartoe is. Hij heeft ook geen briefje achtergelaten.”

Zoektocht

Roy besluit dinsdag samen met zijn familie te gaan zoeken, op plekken door het hele land. “We zijn hotels en treinstations langsgegaan, maar we hebben geen spoor van hem gevonden.” Intussen komt de familie ook niet meer in zijn accounts, of in zijn telefoon. “Ik denk dat hij zijn wachtwoorden heeft veranderd.”

Een jaar of tien geleden is Edward ook eens vertrokken. “Toen is hij naar de begraafplaats gegaan, waar zijn zoon begraven ligt. Maar daar hebben we hem nu ook niet gevonden.”

De 64-jarige Edward is vertrokken in een lichtblauwe Mitsubishi Outlander met het kenteken 7-SPB-17. Wie hem gezien heeft, kan contact opnemen met de politie.