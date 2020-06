Cafébaas komt om het leven bij brand Coevorden, politie sluit brandstichting niet uit

Bij de brand van zondagnacht in café Het Geveltje in Coevorden is de 58-jarige eigenaar om het leven gekomen. Dat heeft de politie vanavond bekendgemaakt.

Er wordt nog onderzocht waardoor de brand is ontstaan. “We sluiten brandstichting niet uit”, laat een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland weten. De brand ontstond ergens tussen twee en drie uur ‘s nachts, maar hoe laat precies weet de politie nog niet.

Politie doet onderzoek naar brand in café Het Geveltje in Coevorden: https://t.co/5sq1mXw5lj #gezocht via @Politie / — Politie Drenthe (@poldrenthe) June 4, 2020

‘Belangrijke getuige’

De hoop is nu gevestigd op iemand die na het uitbreken van de brand is gezien in de buurt van het café. “We weten dat er iemand is geweest en dit zou zomaar een heel belangrijke getuige kunnen zijn”, aldus de politiewoordvoerder. Deze persoon, in donkere kleren, zou richting het station van Coevorden zijn gelopen.

Ook andere mensen die in de nacht van de brand bij het café in de buurt zijn geweest worden opgeroepen zich te melden. De politie wil ook nog in contact komen met mensen die de café-eigenaar dit weekend nog hebben gesproken.

Markante horecaman

De horeca in Coevorden bleef maandag uit respect dicht. Mensen in de buurt reageerden geschokt en vermoedden toen al dat de cafébaas om het leven was gekomen.

“Het is onwerkelijk, echt onwerkelijk. De eigenaar was een hele bekende man in Coevorden. Een leuke, markante horecaman. Echt een gemis”, zei de overbuurvrouw van het café maandag nog tegen Hart van Nederland.