Brand in rubberfabriek op industrieterrein Chemelot in Geleen

Op industrieterrein Chemelot in Geleen heeft vanavond rond 19.00 uur een brand gewoed in een rubberfabriek. Inmiddels is de brand onder controle.

Chemelot meldde eerder dat het ging om twee branden. Zo zou er ook een brand zijn ontstaan bij de warmte-krachtcentrale op het terrein. Echter bleek daar slechts een temperatuurverhoging te zijn in een schoorsteen. Die temperatuur is inmiddels gezakt. Volgens een woordvoerder van de brandweer woedde de brand bij een leiding in de rubberfabriek op de derde verdieping. Het betrof een leiding van kunststof waar kleine rubberdeeltjes in hebben gebrand. Op het moment van de brand lag de fabriek stil.

Temperatuursverhoging

Volgens Chemelot was de temperatuursverhoging in de schoorsteen bij de warmte-krachtcentrale het gevolg van de brand in de fabriek. De brand heeft kunnen ontstaan, doordat beiden in verbinding met elkaar staan via een leiding. De leiding is inmiddels afgesloten en er raakte niemand gewond.

De bedrijfsbrandweer van Chemelot doet op dit moment nog een nacontrole en achterhaalt hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan.

Beeld: Track ’88