Bij een gewapende overval op het Goudwisselkantoor in Haarlem heeft de politie maandagmorgen een verdachte opgepakt. Benny Jansen fietste toevallig langs toen de politie de overvaller aanhield en besloot alles te filmen.

“Ik was op weg naar huis en in één keer rijden er drie politieauto’s voorbij”, vertelt Benny aan Hart van Nederland. De agenten stopten aan het einde van de Schoterweg en stapten daar uit. Benny ging er achteraan en begon met filmen. “Ze trokken allemaal pistolen en begonnen te schreeuwen.”

Tekst gaat verder onder Facebook-bericht

‘Gelukkig niet geschoten’

“Ik was er van overtuigd dat er zou worden geschoten, maar dat gebeurde gelukkig niet”, zegt Benny. Op de beelden is te zien hoe agenten de verdachte – een 18-jarige Amsterdammer – bevelen naar buiten te komen. Volgens de passerende fietser was de overvaller snel overmeesterd. Er waren maar weinig mensen die het hebben zien gebeuren. “De politie ging ook heel stil te werk, er waren geen sirenes enzo.”

Al met al was het een vreemde gewaarwording voor Benny. “Het is wel indrukwekkend als je zoiets ziet. Het is niet echt een buurt waar zoiets vaker gebeurt.” Echt bang was hij niet tijdens de politieactie, maar Benny besloot wel op veilige afstand te blijven.

Bekijk ook: Overvaller wordt getrakteerd op bak bami bij Chinees restaurant

Tweede verdachte

De politie liet maandagochtend weten dat er mogelijk nog een tweede verdachte bij de overval betrokken zou zijn. Die zou op een zwarte scooter rijden. Bij de gewapende overval raakte de medewerker van het Goudwisselkantoor niet gewond.

Beeld: Benny Jansen