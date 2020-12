De bemanning van UK160 is in de nacht van woensdag op donderdag weer veilig thuisgekomen. De Urker viskotter zonk woensdag voor de Franse kust. De opluchting is vanzelfsprekend groot in het vissersdorp.

De families van de vissers beleefden woensdagmiddag spannende momenten toen bleek dat de kotter met hun dierbaren erop was omgeslagen, vertelt de vrouw van schipper Kees Romkes aan Hart van Nederland. De vissers zelf zijn nog te ontdaan om over het kapseizen van hun boot te vertellen.

‘Ontzettend dankbaar’

De schippersvrouw is ontzettend dankbaar dat haar man en zijn vier bemanningsleden ongedeerd zijn gebleven. “Het is gewoon een groot kerstwonder”, aldus de Urkse. Het paar wil nu vooral samen genieten van de feestdagen. De bemanning zit nog “vers in de verwerking”.

Vanuit de Urker gemeenschap is veel steun voor de vissers. Burgemeester Cees van den Bos liet na het nieuws over de redding op Twitter weten “onuitsprekelijk dankbaar” te zijn. Ook wethouder Freek Brouwer reageerde dankbaar. “Vier bemanningsleden zijn door de UK242 van boord gehaald, één door een helikopter”, schreef hij in een tweet.

Voor zo ver nu bekend is, kwam de kotter woensdag in de problemen doordat het verwerkingsdek was volgelopen met water, wegpompen lukte niet meer. Schipper Romkes kon nog wel alarm slaan. De bemanning ging daarna snel van boord, aldus de gemeente Urk.

Heel Urk leeft mee

Het is de tweede Urker binnen een maand die gezonken is. Bij Schiermonnikoog raakte twee weken geleden de UK171 in de problemen. Ook toen konden collega-vissers de mannen te hulp schieten en bleven de opvarende ongedeerd.

Een ramp met een kotter komt hard aan in het vissersdorp. Vorig jaar november verdronken twee Urker vissers toen hun garnalenkotter voor de kust van Texel omsloeg. De visnetten waren waarschijnlijk achter een wrak blijven steken. De hele gemeenschap leefde tijdens de zoektocht naar de lichamen en ook daarna mee met de getroffen families.

