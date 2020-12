Ana voelde de aardbeving bij Petrinja in haar woonkamer: 'Huis werd als luciferdoosje door elkaar geschud'

Een zware aardbeving nabij de Kroatische stad Petrinja eiste dinsdag in ieder geval zes levens. De beving met een kracht van 6.4 op de schaal van Richter was voelbaar in heel het land. Ook in hoofdstad Zagreb, zo’n 46 van het epicentrum, waren de schokken goed voelbaar.

Talendocent Ana Loncaric emigreerde vier jaar geleden vanuit haar geboortestad Rotterdam naar Kroatië. Sindsdien woont in het centrum van Zagreb. In maart vond in Zagreb eerder een aardbeving plaats in de nacht, maar toch ervaart Loncaric de aardbeving van vanmiddag heftiger. “Het zijn elf seconden die je leven veranderen. Seconden die als uren voelen op dat moment.”

Het dodental door de zware aardbeving is inmiddels opgelopen tot zeker vijf. Onder meer een meisje van 12 kwam om nadat ze werd bedolven onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond.

Onder de tafel

“Ik kreeg het gevoel alsof het huis werd opgetild en als een doosje lucifers door elkaar werd geschud,” vertelt Ana aangedaan. “Je bent gewoon machteloos.” Tijdens de beving was ze thuis aan het werk en had ze haar moeder op bezoek. Als het geweld beginnen, besluit ze direct dekking te zoeken: “Ik heb mijn moeder en hond gepakt en ben onder de tafel gaan schuilen totdat het over was.”

Het huis waarin Loncaric woont, bleef ongedeerd. Naar eigen zeggen omdat het een stevig huis is. Oudere woningen missen ornamenten en van andere huizen zijn schoorstenen afgebroken. Ondertussen is ze met haar moeder en viervoeter vanuit Zagreb naar haar kusthuis getrokken, met het idee hier veiliger te zijn.

Angst en verdriet

“De angst zit in je botten. Er is veel verdriet en de mensen zijn erg bang. We zijn gewoon op. Er is continu wat, corona, een lockdown en nu dit. En of het nog een keer kan gebeuren weten we niet,” vertelt ze bezorgd aan Hart van Nederland.

Ondanks de angst merkt Lonaric dat veel vrijwilligers zich melden. “Er is erg veel hulp en solidariteit. In verband met drukte moet dat ook zelfs in goede banen geleid worden.”

Stad Petrinja in puin

In het stadje Petrinja, het epicentrum van de aardbeving, is de schade het grootst en ligt alles volledig in puin. Loncaric heeft hier vrienden wonen die op het moment met hun baby op straat staan omdat hun woning onbewoonbaar is geworden.