'3 op 10 vrouwen willen geen spiraal door angst voor pijn'

Drie op de tien vrouwen zijn bang voor pijn bij het plaatsen van een spiraal en hebben daarom deze vorm van anticonceptie de afgelopen vijf jaar vermeden. Uit een onderzoek uitgevoerd door Ipsos I&O komt naar voren dat een op de vier vrouwen wel een spiraal zou overwegen als sterkere pijnbestrijding beschikbaar is. Het onderzoek was in opdracht van cliëntenbelangenorganisatie Ava, die al langer voor betere pijnbestrijding pleit.

De onderzoekers hebben ook gevraagd hoeveel vrouwen pijn hadden bij het plaatsen van een spiraal. De helft van de ondervraagden met een spiraal vulde in 'ernstige pijn' of 'ondragelijke pijn' te hebben gehad. Een kwart had het over matige pijn, 4 procent had helemaal geen pijn. De rest had weinig pijn of dragelijke pijn. Vooral vrouwen zonder kinderen hadden vaker en meer pijn. Van de vrouwen met een koper- of hormoonspiraal zou zo'n 20 procent niet nog eens een spiraal overwegen. Met name de mensen die ernstige pijn hadden bij het plaatsen van een spiraal willen in de toekomst minder vaak opnieuw een spiraal.

Kritiek

Om de pijn te bestrijden krijgen vrouwen meestal paracetamol aangeraden, gevolgd door ibuprofen. Een op de vijf vrouwen kreeg geen pijnbestrijding aangeraden door de zorgverlener, laat het onderzoek zien. Afgelopen jaar uitte Ava kritiek op de richtlijn voor pijnbestrijding bij het plaatsen van een spiraal. Daarin wordt naproxen en paracetamol aangeraden als pijnbestrijding, maar die zijn "slechts beperkt effectief volgens recente studies", schreef Ava. Ook in buitenlandse media verschenen veel verhalen over pijn bij het plaatsen van een spiraal.

In de Verenigde Staten is het advies over de procedure daardoor aangepast en worden nieuwe pijnstillende opties gesuggereerd. Uiteindelijk liet ook het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) weten opnieuw naar de richtlijn te gaan kijken. Wanneer de herziening is afgerond, weet het NHG nog niet. Een woordvoerder laat weten nog geen definitieve datum hiervoor te hebben.

Intense pijn

Voorzitter Alina Chakh van Ava vindt dat de verhalen van deze vrouwen serieus moeten worden genomen. "Al jaren krijgen we bij Ava verhalen binnen van vrouwen die intense pijn ervaren bij het plaatsen en verwijderen van een spiraal", zegt ze.

Aan het onderzoek van Ipsos I&O deden in totaal 2780 vrouwen mee. Van hen hadden 584 in de afgelopen vijf jaar een koper- of hormoonspiraal. De vragen aan vrouwen zonder spiraal zijn gesteld aan 574 mensen uit de overige groep.

Vrouwen onder de 24 jaar en laagopgeleide vrouwen waren ondervertegenwoordigd in de steekproef.

ANP