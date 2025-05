Minder bijwerkingen, minder bloedverlies: onderzoek naar wekelijkse pil

Een pil die je niet dagelijks hoeft te slikken maar wekelijks. Het Leids Universitair Medisch Centrum is een onderzoek gestart naar een wekelijkse anticonceptiepil die geen ‘pilhormonen’ bevat. De verwachting is dat deze pil minder bijwerkingen veroorzaakt, minder bloedverlies geeft en bovendien een veilig alternatief biedt voor vrouwen met een verhoogd risico op erfelijke borstkanker of trombose.

“Vrouwen zijn echt op zoek naar iets anders”, vertelt Nanke Cui, arts-onderzoeker van de WOMEN&More studie. Dit type pil bevat geen oestrogene en progestagene hormonen die wel aanwezig zijn in de ‘gewone’ anticonceptie. De nieuwe wekelijkse pil bevat echter niet deze ‘pilhormonen’, maar werkt op een andere manier. Daarom verwachten we zeer weinig bijwerkingen. Een mogelijke gevolg is zelfs positief: minder bloedverlies en mogelijk ook minder pijn tijdens de menstruatie.

Hoe werkt de wekelijkse pil?

De pil is in principe niet nieuw, legt Cui uit. “Sinds de jaren 80 wordt mifepriston in combinatie met misoprostol gebruikt als abortuspil, maar het kan dus ook als anticonceptie gebruikt worden.” Je gebruikt dan namelijk maar een kwart van de hoeveelheid mifepriston die je anders bij abortus gebruikt. Een lagere dosering van dit medicijn kan volgens onderzoek goed een zwangerschap voorkomen.

Uit eerder onderzoek met mifepriston 50 mg blijkt dat 95 procent van de mensen helemaal geen dagelijkse klachten ervaart. Bijwerkingen verwachten de onderzoekers daarom nu nauwelijks. De grootste bijwerking zal zijn dat de ongesteldheid vermindert. Uit eerder onderzoek blijkt zelfs dat na drie maanden gebruik de meeste mensen gemiddeld nog maar één dag per maand menstrueren. Bij sommigen bleef de menstruatie na een paar maanden zelfs volledig uit.

Geen hormonale pil

De nieuwe wekelijkse anticonceptiepil lijkt een veelbelovend alternatief voor vrouwen die kampen met de bijwerkingen van de klassieke combinatiepil. Die klachten, zoals stemmingswisselingen, gewichtstoename en een verhoogd risico op borstkanker of trombose, worden volgens onderzoeker Nanke Cui vooral veroorzaakt door de hormonen oestrogeen en progestageen.

Daarom verwachten de onderzoekers juist dat die bekende bijwerkingen uitblijven. “Wat we wél zien, is een mogelijke positieve bijwerking: minder bloedverlies tijdens de menstruatie. Uit eerder onderzoek blijkt dat de meeste vrouwen na drie maanden nog maar één dag per maand menstrueren."

Volgens Cui blijft bij wekelijkse inname de natuurlijke cyclus grotendeels intact. "De eisprong treedt meestal gewoon op, maar doordat de opbouw van het baarmoederslijmvlies verandert, is er minder bloedverlies. En omdat onze pil geen oestrogeen en progestageen bevat, is deze juist geschikt voor vrouwen met een erfelijke aanleg voor borstkanker of een verhoogde kans op bloedstolsels."

Waar staat het onderzoek voor?

Het onderzoek wordt WOMEN&More genoemd, wat staat voor: Wekelijks, Oraal, Mifepriston, Eenvoudig, Niet ‘gewone hormonen’ van ‘de pil' of andere voorbehoedsmiddelen bevattend. Bijna iedereen die menstrueert (tussen 18-35 jaar) kan aan het onderzoek deelnemen. “In totaal zoeken we 1200 vrouwen om dit onderzoek te kunnen doen. In totaal zijn er veertien ziekenhuizen door heel Nederland waar je terecht kan”, legt de arts-onderzoeker uit. “Vrouwen zijn niet tevreden over hun huidige anticonceptie en gaan op zoek naar andere soort anticonceptie. Dit moet een alternatief worden.”