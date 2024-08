Zwaargewonde in centrum Arnhem overleden, politie start onderzoek

In Arnhem is in de nacht van maandag op dinsdag een zwaargewond persoon aangetroffen. Het slachtoffer is helaas aan de verwondingen overleden. Dat laat de politie weten op X.

Het slachtoffer werd aangetroffen in de Bakkerstraat. Er is eerste hulp verleend, maar de persoon is helaas overleden, aldus de politie.

Het is nog onduidelijk wat de identiteit van de persoon is. Ook is niet duidelijk wat de oorzaak is van het overlijden. Daarom heeft de politie een onderzoek opgestart.