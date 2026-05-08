Wolf nu echt overal in Nederland: ook in Zuid-Holland gespot

Voor het eerst is in Zuid-Holland een wolf gezien, dat laat de provincie Zuid-Holland vrijdag weten. Het dier werd drie weken geleden gefilmd in Barendrecht, ten zuiden van Rotterdam. Experts van de Zoogdiervereniging hebben de beelden bekeken en bevestigen dat het daadwerkelijk om een wolf gaat.

Daarmee is Zuid-Holland de laatste provincie van Nederland waar de beschermde diersoort nu officieel is waargenomen. Sinds de terugkeer van de wolf in Nederland, ongeveer tien jaar geleden, werden in alle andere provincies al eerder en vaker wolven gezien of sporen gevonden.

Gezien op industrieterrein

De wolf werd op 17 april gefilmd bij een hek op een industrieterrein in Barendrecht. Volgens Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging liep het dier daar vast. "Het was overduidelijk een wolf. Dit dier heeft zich vastgelopen op een hek. Omdat ze zo ver kunnen lopen, komen ze ook op plekken terecht waar ze niet uit de voeten kunnen, zoals hier."

Experts denken dat het gaat om een jonge zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het dier vanuit het zuiden via de A29 Zuid-Holland binnengekomen.

Nog geen schade gemeld

Vooralsnog blijft het bij deze ene waarneming. Er zijn geen meldingen gedaan van schade door een wolf in Zuid-Holland. Onderzoekers van Wageningen University & Research concludeerden vorig jaar al dat wolven ook in het drukbevolkte Zuid-Holland geschikte gebieden kunnen vinden, zoals de Biesbosch op de grens met Noord-Brabant.

In de lijn der verwachting

Onderzoekers van Wageningen University & Research concludeerden in 2024 al dat de wolf ook in het drukbevolkte Zuid-Holland bepaalde plekken zou kunnen opzoeken. Zij noemden onder meer de Biesbosch, op de grens met Noord-Brabant. Diverse partijen in Provinciale Staten pleitten begin vorig jaar al voor preventieve maatregelen, hoewel toen nog nooit een wolf in Zuid-Holland was gespot.

"Het lag in de lijn der verwachting dat ook in Zuid-Holland een keer een wolf zou worden gezien", aldus La Haye. "Al is de locatie wel weer verrassend. Ik had dit eigenlijk meer verwacht richting het oosten, in het Groene Hart. Maar we weten dat een wolf zo'n 50 kilometer per nacht kan lopen en dus letterlijk overal terecht kan komen. De kans is klein, maar ook in drukke steden als Amsterdam en Rotterdam kan een wolf worden gezien. We verwachten dat deze wolf de provincie alweer uit is."