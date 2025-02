Pauline's huis brandde 48 uur na het krijgen van de sleutels af

Je koopt een gloednieuw huis en ontvangt eindelijk de sleutels: een droom die uitkomt, zou je denken. Helaas verliep deze tijd voor Pauline heel anders. Zij vertelde in De 538 Middagshow op Radio 538 hoe haar nieuwe huis 48 uur na ontvangst van de sleutels helemaal afbrandde. Een foutje in de meterkast. Jaren met veel verdriet, een juridische strijd maar óók lichtpuntjes volgden, vertelde ze tijdens de radio-actie Hierrr Met Je Rekening.

Relatief kleine rekening

Pauline vertelde aan 538-dj Frank Dane hoe de afgelopen tijd voor haar en haar gezin is geweest. Ondanks de hoge advocaatkosten, stuurde ze een relatief kleine rekening in.

Voor mooie lampen boven de eettafel. Die kostten precies € 538,-. Pauline

Bij radio 538 hoefden ze niet lang na te denken, want natuurlijk betaalden zij deze rekening. En dat kwam voor Pauline op het perfecte moment. Luister het emotionele telefoontje hierboven terug.

Mooie reacties

Op Facebook en Instagram staken heel veel mensen Pauline een hart onder de riem. Meerdere keren kwam de opmerking voorbij of er een crowdfunding kan worden gestart. 538-luisteraar Nicole besloot actie te ondernemen en startte een inzameling.

