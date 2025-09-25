Ilona zat vast in relatie vol controle en angst: 'Het begon heel klein'

Wat als liefde langzaam verandert in angst? Wat als je leven stukje bij beetje wordt overgenomen, zonder dat iemand het echt doorheeft? Voor Ilona Groot was dat de realiteit. Wat begon als subtiele manipulatie groeide uit tot een verstikkende en giftige relatie vol controle, isolatie en psychisch geweld. Nu zet ze haar ervaring in om andere vrouwen te helpen die in dezelfde situatie zitten.

"Het begon heel klein. Eerst mocht ik steeds minder contact met mijn familie, later moest ik al mijn geld afstaan", vertelt Ilona. "Ik kreeg nog maar 50 euro per maand om zelf te besteden. De rest was, zoals hij zei, 'voor het grote goed'."

Lastig zien voor buitenwereld

De controle bleef niet bij geld alleen. "Soms stootte hij expres een waterkoker tegen mij aan, om daarna te zeggen dat ik het zelf had gedaan. Je gaat dan echt aan jezelf twijfelen: ligt het dan toch aan mij?" Ook haar omgeving merkte dat er iets niet klopte. "Vrienden zagen dat ik zenuwachtig werd als ik bijna te laat thuis zou zijn."

Toch bleef het voor de buitenwereld lastig om te zien wat er echt speelde. "Hij deed altijd heel aardig. Voor anderen leek er niets aan de hand, terwijl ik steeds verder vast kwam te zitten." Pas toen haar vriend zijn aandacht richtte op een andere vrouw, kwam er ruimte voor verandering. "Ik ben blij dat hij nu weg is. Anders was ik waarschijnlijk nooit uit de situatie gegaan."

Door de toenemende aandacht en acties over femicide hebben de makers van de Hart van Nederland-podcast Vrouwenmoord besloten een extra aflevering te maken.

Nu helpt Ilona andere vrouwen. "Er is gelukkig steeds meer aandacht voor femicide en de signalen die daaraan voorafgaan. Ook de nieuwe campagne die zich richt op de omgeving vind ik goed, maar in de praktijk is er nog veel te winnen."

Nummer over intieme terreur

Sinds Ilona begin dit jaar een nummer uitbracht over intieme terreur, weten steeds meer vrouwen haar te vinden. "Mijn praktijk zit helemaal vol. Het is eigenlijk te triest voor woorden dat zoveel vrouwen hulp nodig hebben, maar ik ben blij dat ik ze kan helpen. Zelfs als vrouwen ‘los’ zijn van hun partner, kan hij via de kinderen nog controle uitoefenen, zowel fysiek als mentaal."

Ook werkgevers en andere betrokkenen kloppen steeds vaker bij haar aan. "Ze willen weten hoe ze vrouwen kunnen ondersteunen en het gesprek kunnen aangaan. Dat is heel waardevol, want zo krijgt de omgeving meer handvatten om te helpen."