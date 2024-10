Romantische intriges en een bloedstollend spel in eerste aflevering Muscles & Brains

Maandagavond is het gloednieuwe programma Muscles & Brains van start gegaan. Het programma, dat elke werkdag te zien is op NET5, begon meteen met een bloedstollend spel én romantische intriges...

Tijdens de koppelceremonie ontmoeten de Muscles & Brains elkaar voor het eerst. Duidelijk is dat sommige Muscles beter in de smaak vallen bij de Brains dan anderen. Ze verkennen hun kamp en spelen het eerste bloedstollende spel. Dit zet alles meteen op scherp, want de concurrentie is nu beter in te schatten en de eerste bondjes zijn een feit. Als presentator Jan Versteegh het kamp op komt met onverwacht nieuws, lopen de emoties hoog op. Ben je benieuwd naar de eerste aflevering? Je ziet hem bovenaan deze pagina!

Ook is in de eerste aflevering van het programma te zien dat ook de eerste bondjes op romantisch vlak ontstaan. Zo bespreken de vrouwen uitgebreid welk van de 'Muscles' zij wel zien zitten en waarmee ze zouden willen zoenen. Benieuwd hoe dit romantische intrige afloopt? Kijk vanavond om 20.30 naar Muscles & Brains op NET5!

De perfecte partner

In Muscles & Brains, gepresenteerd door Jan Versteegh, worden zes superslimme vrouwen (de Brains) gedwongen om samen te werken met zes oersterke mannen (de Muscles). Ze worden uitgedaagd om fysiek én mentaal het uiterste uit zichzelf te halen, terwijl ze leven in een kamp waar het échte spel pas begint. Elke week vormen ze nieuwe duo’s en strijden ze in zinderende opdrachten. Maar de grootste uitdaging? De perfecte partner vinden om mee naar de overwinning te gaan. Wie speelt het spel slim genoeg om uiteindelijk die felbegeerde ton mee naar huis te nemen?

