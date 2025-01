Medisch Centrum West legt het belang van bloeddonatie bloot

Één op de 4 mensen in Nederland heeft ooit bloed nodig. Dit betekent dat jij, je buurman, je beste vriendin of een familielid op een dag degene kan zijn die afhankelijk is van een bloeddonatie. Of het nu gaat om bloedverlies na een bevalling of een ongeluk, behandeling van een bloedziekte of ondersteuning bij een chemotherapie: donorbloed is vaak van levensbelang.

Medisch Centrum West besteedt aandacht aan donorbloed

De nieuwste aflevering van Medisch Centrum West laat zien hoe cruciaal donorbloed is. In deze aflevering komt een verhaal voor over een patiënte met sikkelcelziekte. Mensen met sikkelcelziekte zijn afhankelijk van bloeddonoren die gematcht moeten worden met hun exacte bloedgroep voor een succesvolle bloedtransfusie. Dit vraagt om een hele diverse groep donoren, zodat iedereen geholpen kan worden, ongeacht afkomst. Deze aflevering belicht niet alleen de medische kant van sikkelcelziekte, maar ook een pijnlijk probleem: het gebrek aan diversiteit in het beschikbare donorbloed.

Iedereen kan het verschil maken

Bloed doneren is iets dat bijna iedereen kan doen. Het is een eenvoudige en effectieve manier om anderen te helpen. In feite kan één donatie al levens redden of de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. Zo ook bij Eda, waar bloeddonatie van levensbelang is geweest:

Zonder donorbloed overleef ik niet. Het geeft mij steeds weer een beetje toekomst met mijn zoon Elias Eda

Sanquin: de helden achter de schermen

Stichting Sanquin Bloedvoorziening is verantwoordelijk voor het verzamelen, bewerken en distribueren van bloed en plasma in Nederland. Elk jaar redden of verbeteren zij het leven van meer dan 100.000 patiënten. Dit indrukwekkende werk is alleen mogelijk dankzij de onmisbare inzet van bloeddonoren. Door slechts één uur van je tijd te investeren, draag je bij aan een toekomst voor talloze mensen.

Flexibel en impactvol

Bij het doneren van bloed ben je maximaal 3 (vrouwen) tot 5 (mannen) keer per jaar een uur van je tijd kwijt. Als je wordt opgeroepen om te doneren, ben je ook echt nodig. Geef je plasma, dan kun je maximaal 26 keer per jaar doneren en kies je zelf je momenten. Met een uurtje van je tijd, geef je een gigantische impact. Sanquin test het bloed en zorgt ervoor dat de donaties snel op de juiste plek terechtkomen, zodat ze precies daar worden ingezet waar ze het meest nodig zijn. Wil jij meer weten over het doneren van bloed of wil je donor worden? Klik dan hier