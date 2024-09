Dit mag je niet missen bij NLZIET!

Met NLZIET kijk je tv zoals jij het wilt. Kijk live, terug en soms zelfs vooruit naar jouw favoriete series en programma’s, waar je ook bent. Dit zijn de leukste kijktips van dit moment. Probeer NLZIET nu 14 dagen gratis en kijk direct.

Thrillers

De Ring is een nieuwe Nederlandse thrillerserie die gaat over liefde, leugens en seksuele chantage. Met NLZIET kun je de hele serie alvast vooruitkijken. Wil je meer spannende series kijken? Kijk bijvoorbeeld alle seizoenen van de BBC First-serie Miss Scarlet and the Duke.

Reality-tv

Als je van reality-tv houdt, is er ook genoeg te kijken, zoals Chateau Meiland En Route. De familie Meiland gaat op zoek naar hun ideale vakantiehuis. Kijk iedere maandag om 20.30 uur op SBS6 of kijk het hele seizoen on demand terug wanneer jij wilt. Ook alle andere seizoenen van Chateau Meiland kun je terugkijken bij NLZIET.

In Dit Ben Ik: Gordon krijg je een blik achter Gordons extravagante en turbulente leven. Kijk iedere vrijdag om 20.30 uur, en uiteraard kun je on demand terugkijken. Holland’s Got Talent biedt iedere vrijdag om 20.00 uur op RTL 4 nieuwe talenten en spectaculaire acts, maar met vooruitkijken kun je sneller kennismaken met de talenten.

Wooninspiratie

Vtwonen: Weer Verliefd op je Huis biedt make-over inspiratie. Vanaf 22 september iedere zondag om 19.30 uur op SBS6. Kun je er geen genoeg van krijgen? Met NLZIET kun je de afgelopen 10 seizoenen helemaal terugkijken.

Avontuur

Voor avontuur kijk je naar Expeditie Robinson, iedere zondag om 20.00 uur op RTL 4. Ook kun je 2 seizoenen terugkijken. Nog meer survivallen zie je in Million Dollar Desert, een nieuwe woestijn-afvalrace, te zien op woensdag om 21.25 uur op Net5, en ook on demand terug te kijken bij NLZIET.

Van thrillers tot reality-tv; met NLZIET hoef je niets te missen.