Meerderheid Nederlanders wil Songfestival volgend jaar overslaan

Moeten we na de diskwalificatie van Joost Klein volgend jaar nog wel aan het Eurovisie Songfestival meedoen? Een meerderheid van de deelnemers aan het Hart van Nederland-panel ziet volgend jaar liever van deelname af.

Volgens een peiling onder 2194 deelnemers aan het Hart van Nederland-panel vindt 63 procent dat we volgend jaar niet mee moeten doen. Daarvan vindt 14 procent dat we eenmalig moeten overslaan, terwijl 49 procent van mening is dat Nederland helemaal moet stoppen met het Songfestival.

Toch blijkt een derde van de ondervraagden, 28 procent, graag een Nederlandse inzending op het podium te willen zien staan in 2025. Verschillende artiesten hebben al hun interesse getoond voor deelname, waaronder zangeres Anouk en Joost Klein.

'Geen visitekaartje'

Anouk heeft recentelijk tijdens een optreden op North Sea Jazz haar verlangen uitgesproken om volgend jaar weer mee te doen. De Haagse zangeres deed al eens eerder mee. In 2013 werd ze met het nummer Birds negende op het liedjesfestijn. Joost Klein, die vorig jaar werd gediskwalificeerd, heeft ook herhaaldelijk aangegeven dat hij opnieuw zou willen deelnemen.

Deelnemers van het panel zijn verdeeld over wie van deze twee dan een herkansing zou moeten krijgen: een kleine meerderheid van 52 procent steunt Joost Klein. "Het zou een geweldige stunt zijn als Joost weer gaat", reageert een panellid. "Anouk vooral niet om haar omstreden uitspraken. Dat is geen visitekaartje", schrijft een ander.

Deelname onduidelijk

De andere groep van 48 procent geeft de voorkeur aan Anouk, die in 2013 de negende plaats behaalde met haar nummer "Birds". Ook worden door deelnemers van het panel andere namen van Nederlandse zangeressen genoemd, zoals Davine Michelle, Numidia en Emma Heesters.

Het Eurovisie Songfestival van volgend jaar zal plaatsvinden in Zwitserland. Of AVROTROS daadwerkelijk een inzending zal sturen, is nog onzeker. De omroep heeft aangegeven dat zij eerst structurele aanpassingen van de EBU wil zien, vooral na klachten van andere delegaties over een onveilige werksfeer. Landen hebben tot eind september om een beslissing over deelname te nemen.