Van geldboom tot emigratie: dit is wat mensen doen met prijzengeld

Bij Radio 10 wordt er niet alleen gelachen, er worden ook prijzen weggegeven! De actie ‘De Lach van 10’ draait het om het herkennen van de lach van een bekende Nederlander. Dat klinkt makkelijk, maar het levert vaak verrassende en persoonlijke verhalen op van de winnaars.

Demi won €22.400 voor haar broer.

Hoewel de stem haar onbekend klonk, raadde Demi tóch de juiste bekende persoon.

Het was het broertje van Demi die wist dat we dat jaar op zoek waren naar de lach van Joep Schreuder. Zelf had ze geen flauw idee wie de sportverslaggever was.

"Ik heb het spel samen met m'n broertje gespeeld, omdat hij het antwoord wist. Hij speelde elke dag mee via de app, maar kwam er niet doorheen", aldus Demi. "Dus hij zei: 'Download jij die app ook en speel mee. Als jij dan wel gebeld wordt, kun jij het antwoord geven.'"

Demi won het geld voor haar broer en die bedankte haar met een liefdevol gebaar: een professionele oven voor haar eigen granolabedrijfje.

Petra emigreerde van haar prijzengeld

Petra stond op het punt om haar koffers te pakken voor een nieuw leven in het buitenland. Ze durfde bijna niet nog een keer mee te spelen omdat ze het een paar weken eerder al een keer zonder succes had geprobeerd bij een andere lach.

Dat was die maandag dat het voor het eerst begon. Ik had die lach toen maar één keer gehoord, dus ik zei maar wat. Voor een tweede keer word je natuurlijk nooit meer gebeld, dacht ik. Maar dus wel. Petra

Dat de aanhouder wint is nu dus wel bewezen. De jackpot van ruim 10.200 euro ging alsnog naar Petra. Haar timing was perfect want nu kreeg haar emigratie nét dat extra steuntje in de rug. Beter kun je het niet plannen.

Rob heeft een geldboom in de tuin

Omdat Rob presentatrice Sandra Schuurhof herkende, won hij €9000! Met deze ‘geldboom’ kon hij een compleet nieuwe tuin aanleggen. Nu geniet Rob dagelijks van zijn groene paradijs, allemaal dankzij die ene lach.

