Oud-winnares Donna onthult: Zó win je geld in 538 stemmenjacht!

Voor Donna is dinsdag 8 april 2025 voor altijd een dag die ze nooit meer vergeet! De dag ervoor zat ze nog gewoon met haar zoontje aan het ontbijt met de radio aan, maar 24 uur later was alles anders... want ze won 25.000 euro met 538 Stemmenjacht! Nu, ruim een half jaar later, belden we met Donna om te horen hoe het met haar gaat, wat ze met haar prijs heeft gedaan én of ze tips heeft voor de deelnemers van deze editie.

Bijzondere dag

Nog nooit maakte Donna zoveel emoties mee op één dag. Naast de blijdschap en het ongeloof van het winnen van de hoofdprijs van 538 Stemmenjacht, gebeurde er die dag nóg iets heel speciaals. Omdat het nog zo pril was, hield ze het destijds nog stil...

Zij en haar vriend hadden een moeilijke zwangerschapsperiode achter de rug en wachtten gespannen de uitslag van een nieuwe echo af. En juist die dag kwam het verlossende nieuws: Donna bleek in verwachting van een gezond kindje. Het geluk stond die dag duidelijk aan hun zijde! Inmiddels is Donna 31 weken zwanger en gaat het heel goed met haar én de kleine.

2:43 Niet normaal! Donna raadt koffer 9 en wint € 25.000,- bij 538 Stemmenjacht!

Wat doe je met al dat geld?

Toen Donna bij Mark Labrand in de uitzending kwam, zei ze zonder twijfel dat ze het prijzengeld zou gebruiken voor een bruiloft. En hoewel dat nog steeds een grote droom is van haar en haar vriend, schuiven ze die plannen voorlopig even vooruit. De focus ligt nu helemaal op de kleine meid in haar buik.

Toch heeft het gewonnen bedrag haar leven een stuk luchtiger gemaakt! 'Je denkt sneller: waarom niet? Een mooie armband of nét die iets luxere stofzuiger, dat kan nu gewoon wat makkelijker,’ vertelt ze. En daar zijn wij ontzettend blij mee!

Donna's gouden tip

De gouden tip voor de zoektocht naar de juiste stem? Volgens Donna is geduld je beste vriend. 'Wacht tot het einde van de actie, dan worden de hints echt heel duidelijk en maak je veel meer kans.’ Zelf legde ze alle aanwijzingen naast elkaar, dook in interviews en dacht ineens: dit móét Xander Huisman van Kris Kross Amsterdam zijn. En ze had gelijk!

Toch geeft ze eerlijk toe dat ze nog steeds niet precies weet hoe ze het voor elkaar kreeg. En of het haar nu opnieuw zou lukken? Dat betwijfelt ze. Daarom sluit ze lachend af met: ‘Ik wens iedereen die nu meespeelt heel veel succes, of zoals in mijn geval: heel veel geluk!'

Meld je snel aan!

Denk jij, net als Donna, zeker te weten van wie die stem in die ene koffer is? Of heb je geen idee maar wil je wel een kans wagen? Meld je dan hier aan voor 538 Stemmenjacht, het spel met de grootste prijzenpot van de Nederlandse radio!